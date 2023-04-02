Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, Месси в декабре прошлого года дал согласие на продление контракта с французским клубом, но потом все изменилось. Сейчас аргентинский форвард готов вернуться в каталонский клуб, если "Барса" сделает ему предложение.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.