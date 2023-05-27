"Бавария" в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" в одиннадцатый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на "СЭ".

В заключительном туре немецкий гранд играл в гостях против "Кельна". Чтобы занять первую строчку в таблице Бундеслиги, мюнхенцам была необходима осечка дортмундской "Боруссии".

"Шмели" имели в своем активе 70 очков. Чемпионство им гарантировала бы победа в домашнем матче над "Майнцем". Однако после первого тайма команда из Дортмунда проигрывала со счетом 0:2.

В параллельной игре "Бавария" вела в счете, но на 81-й минуте "Кельн" забил с пенальти. Такой результат делал "Боруссию" чемпионом. Тем не менее мюнхенцы смогли одержать победу, благодаря голу Джамала Мусиалы на 89-й минуте. "Боруссия" смогла отыграться только в концовке матча, после чего раздался финальный свисток.

Таким образом, "Бавария" стала победителем сезона. У команды Томаса Тухеля 71 очко, как и "Боруссии", но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.