Тренировочная майка Майкла Джордана будет продана на аукционе

Тренировочная майка баскетболиста Майкла Джордана будет продана в рамках онлайн-аукциона Julien's Auction's Sports Legends. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что тренировочная майка Майкла Джордана, которую он носил во время летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, будет продана за $600 тыс. Вырученные средства пойдут в Международный фонд Джеймса Р. Джордана, который помогает молодым людям "раскрыть свой потенциал и стать успешными людьми". Помимо майки Майкла Джордана, на предстоящем аукционе будут представлены личные вещи других легендарных спортсменов - Пеле, Диего Марадоны, Тома Брэди, Рафаэля Надаля и Флойда Мэйвезера.

В начале апреля кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за $2,2 млн, став самой дорогой обувью, когда-либо проданной на аукционе. Кроссовки Air Jordan XIII были надеты баскетболистом во время его последнего чемпионского сезона с командой "Чикаго Буллз" в 1997-98 годах. Джордан набрал 37 очков во второй игре финальной серии 1998 года NBA и принес команде победу над "Ютой Джаз" со счетом 93-88.