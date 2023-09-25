https://news.day.az/sport/1600905.html Наша сборная добилась исторического успеха на чемпионате мира по борьбе - Микаил Джаббаров - ФОТО
Наша сборная добилась исторического успеха на чемпионате мира по борьбе - Микаил Джаббаров - ФОТО
Наша сборная добилась исторического успеха на чемпионате мира по борьбе в Белграде.
Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.
Джаббаров особо подчеркнул успех сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, которая стала чемпионом мира в командном зачете:
"Наши спортсмены, завоевавшие 2 золотые и 3 серебряные медали по греко-римской борьбе, набрав 120 очков, впервые стали чемпионами мира в командном зачете. Выражаем благодарность нашим борцам и тренерскому составу, достойно представляющим нашу страну".
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