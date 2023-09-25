Наша сборная добилась исторического успеха на чемпионате мира по борьбе в Белграде.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

Джаббаров особо подчеркнул успех сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, которая стала чемпионом мира в командном зачете:

"Наши спортсмены, завоевавшие 2 золотые и 3 серебряные медали по греко-римской борьбе, набрав 120 очков, впервые стали чемпионами мира в командном зачете. Выражаем благодарность нашим борцам и тренерскому составу, достойно представляющим нашу страну".