Роналду стал самым высокооплачиваемым атлетом на планете

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Ан-Насра" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, ежегодный рейтинг был опубликован порталом Sportico.

Sportico подсчитал, что 39-летний футболист заработал в прошедшем году $275 млн. Из них $215 млн составляют зарплата/призовые, $60 млн - различные спонсорские контракты.

В 2022 году Роналду занимал третье место в этом рейтинге ($115 млн), лидировал звезда НБА Леброн Джеймс ($126,9 млн). Португалец выступает за "Ан-Наср" с начала 2023-го.

Леброн опустился в рейтинге на четвертое место - $125,7 млн ($45,7 - зарплата, $80 млн - рекламные контракты). На втором месте испанский гольфист Джон Рам ($203 млн; $181 млн + $22 млн), на третьем - аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси ($130 млн; $65 млн + $65 млн).

В топ-10 также входят:

Килиан Мбаппе (футбол, Франция, ПСЖ) - $125 млн ($100 млн + $25 млн);

Неймар (футбол, Бразилия, "Аль-Хиляль) - $121 млн ($86 млн + $35 млн);

Стеф Карри (баскетбол, США, "Голден Стэйт Уорриорз") - $98,9 млн ($48,9 млн + $50 млн);

Яннис Адетокунбо (баскетбол, Греция, "Милуоки Бакс") - $88,4 млн ($43,4 млн + $45 млн);

Кевин Дюрант (баскетбол, США, "Финикс Санз") - $86,9 млн ($44,9 млн + $42 млн);

Патрик Махоумс (американский футбол, США, "Канзас-Сити Чифс") - $84,3 млн ($59,3 млн + $25 млн).

В сотню самых высокооплачиваемых спортсменов вошли представители восьми видов спорта из 25 стран. В 2023 году их общий доход оценивается в $5,4 млрд, включая $4,2 млрд в виде зарплаты и призовых, а также $1,2 млрд за пределами спортивных площадок.

В топ-100 не вошла ни одна женщина, самой высокооплачиваемой спортсменкой стала американская теннисистка Кори Гауфф ($22,7 млн). Занимающий 100-е место игрок американского футбола Дерек Карр заработал $32,5 млн.

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