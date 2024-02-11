«Реал» разгромил «Жирону» в матче лидеров Ла Лиги

Мадридский "Реал" на своем поле крупно обыграл "Жирону" в матче 24‑го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Day.Az, встреча завершилась со счетом 4:0. В составе мадридцев дубль оформил Джуд Беллингем (35, 54), еще по мячу забили Винисиус (6) и Родриго (61).

Также у "Реала" пенальти в добавленное время ко второму тайму не реализовал Хоселу.

"Реал" набрал 61 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. В активе "Жироны" 56 очков, клуб идет на второй строчке.

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