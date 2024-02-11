«Байер» разгромил «Баварию» и продолжил лидировать в Бундеслиге

Леверкузенский "Байер" одержал разгромную победу над мюнхенской "Баварией" в матче 21-го тура чемпионата Германии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились защитники Алехандро Гримальдо (50-я минута) и Жереми Фримпонг (пятая добавленная ко второму тайму минута). Также автогол на счету защитника мюнхенцев Йосипа Станишича.

Таким образом, после 21 матча Бундеслиги "Байер" продолжил лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. "Бавария" располагается на втором месте, имея в активе 50 очков.

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