Состоялась церемония награждения победителей Кубка мира в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Награды были вручены победителям и призерам в программе прыжков на акробатической дорожке.

В программе прыжков на акробатической дорожке среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Кэнди Бриер-Ветиллард (Франция), на втором месте - Александра Эфраимоглу (Греция), третье место заняла Мари Деложе (Франция).

Награды победителям и призерам вручили член Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Мариэла Стойчева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мехман Алиев, председатель Совета ветеранов Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Эльшад Нариманов.

В программе прыжков на акробатической дорожке среди мужчин первое место занял Михаил Малкин (Азербайджан), на второй позиции Адиль Гаджизаде (Азербайджан), на третьем месте - Васко Песо (Португалия).

Награды победителям и призерам вручили вице-президент Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Татьяна Шуйская, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Виктория Абушова и Шафига Елчуева.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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