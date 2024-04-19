Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с обручем

В Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в программе упражнения с обручем, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе упражнения с обручем в финал Кубка мира по художественной гимнастике вышли - Эльвира Краснобаева (Болгария, 35.950 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 35.750 балла), София Раффаэли (Италия, 34.200 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 33.650 балла), Полина Березина (Испания, 33.400 балла), Анастасия Симакова (Германия, 33.200 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 33.150 балла), Тара Драгас (Италия, 32.500 балла).

Азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде в финал упражнения с обручем не вышла, она заняла 20 позицию с результатом 31.300 балла.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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