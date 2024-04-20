В Баку самая лучшая гимнастическая арена

Мне очень нравится выступать в Баку, здесь самая лучшая гимнастическая арена.

Об этом в субботу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Австралии Александра Кирой-Богатырёва, передает Day.Az.

"Скоро у меня будет отбор на Олимпийские игры и каждый старт очень важен, я стараюсь выполнить свою работу, но, конечно, мы все переживаем, волнуемся, бывает нелегко. Сегодня в одном виде допустила ошибку, но теперь знаю, что нужно поменять, над чем работать. Кубок мира в Баку для меня проходит на хорошей ноте", - сказала спортсменка.

Александра Кирой-Богатырёва отметила, что на Кубке мира в Баку ее поддерживает мама.

"Я всегда ощущаю ее поддержку. Мой папа фотограф, поэтому зачастую он присутствует на соревнованиях по работе. Иногда во время прогона папа стоит перед подиумом, но я его не замечаю, потому что думаю только об упражнении. Всегда приятно, что семья рядом. Конечно, для меня тренеры - главные критики, но, безусловно, мнение мамы мне крайне важно. Моя мама в прошлом артистка балета, и она дает мне много советов в вопросах, связанных с артистизмом", - отметила Кирой-Богатырёва.

Гимнастка, которая несколько лет живет и тренируется в Азербайджане, рассказала, что текущие соревнования - ее пятый по счету Кубок мира.

"Программу с мячом мне ставили азербайджанские тренера. Это сейчас мой самый любимый вид, но на данный период он дается чуть сложнее, потому что немного в другом стиле. Стараюсь показать свой максимум, надеюсь, на чемпионате Европы и чемпионате Океании выступлю хорошо", - подчеркнула она.

Говоря об общении с азербайджанскими гимнастками, Александра Кирой-Богатырёва подчеркнула, что ее лучшие друзья живут в Баку.

"Дружу со всеми гимнастками - и со взрослыми, и с юниорками. Очень тепло общаюсь с Зохрой Агамировой и членами команды в групповых упражнениях. Ощущаю большую поддержку и от азербайджанских тренеров, и от гимнасток. Для меня они - моя семья, и всегда в моем сердце. На прошлом чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии у Зохры был отбор на Олимпийские игры, я очень сильно за нее переживала. Думаю, теперь Зохра также будет волноваться, потому что моя очередь завоевывать лицензию на Олимпийские игры", - добавила Александра Кирой-Богатырёва.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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