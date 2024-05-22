Состоится 2-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех"

В столице Азербайджана первого и второго июня пройдет 2-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех", сообщили Day.Az в среду в Федерации гимнастики Азербайджана.

В этом гимнастическом празднике, который объединит людей вне независимости от возраста и уровня физической подготовки, примут участие около 60 команд из разных регионов Азербайджана, а также зарубежных стран.

Участники выступят в двух возрастных категориях - младше 50 лет и старше 50 лет.

Это мероприятие, создающее настоящую фестивальную атмосферу, запомнится мастер-классами, красочными шествиями команд и развлекательными программами, которые придутся по вкусу представителям всех возрастных групп.

Мероприятие состоится на Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра).

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