ФИФА назначит эксперта для расследования инцидентов на матче Олимпиады
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) назначит эксперта по вопросам честности для расследования возможных нарушений во время матча первого матча группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр между сборными Аргентины и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Матч между командами был прерван на 16-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:2. После второго гола команды Аргентины болельщики сборной Марокко выбежали на поле и бросали петарды в аргентинских футболистов. Спустя два часа встреча была доиграна при пустых трибунах, второй гол аргентинцев был отменен из-за офсайда. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Марокко.
Сообщается, что дополнительная информация о результатах расследования будет представлена ФИФА в надлежащее время.
Сборные Аргентины и Марокко выступают в группе B вместе с командами Ирака и Украины. Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.
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