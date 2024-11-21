Армянские футболисты требуют зарплату

В Армении было отменено запланированное на 17-й тур чемпионата страны по футболу противостояние между клубами "Пюник" и "Вест Армения". Гостевая команда приняла решение бойкотировать матч в знак протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, игроки "Вест Армении" отказались выходить на поле для игры против "Пюника", которая должна была состояться в Ереване в 17:00 по местному времени.

Причиной протестного решения стало недовольство игроков отсутствием выплат заработной платы, которая не поступала уже три месяца. Кроме того, несколько иностранных футболистов остались без жилья, так как были выселены из арендованных квартир.

Федерация футбола Армении пообещала помочь клубу и покрыть его долги с использованием "Средств солидарности", предоставленных УЕФА. Однако этот процесс, по последним данным, будет завершен только в январе 2025 года.