Защитник сборной Азербайджана получил предложения от российских и украинских клубов

Защитник сборной Азербайджана и албанской "Эгнатии" Замик Алиев может зимой перейти в другую команду.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, к члену нашей сборной проявляют интерес клубы, выступающие в высших лигах России, Украины и Румынии.

Этими вопросами сейчас занят менеджер Замика. Футболист также находился в трансферном листе португальского клуба "Эштрела Амадора". Сообщается, что Алиев, переход которого в португальский клуб не состоялся летом из-за финансовых проблем, близок к трансферу в румынскую команду.

23-летний футболист перешёл в "Эгнатию" 1 июля 2024 года. Контракт с албанской командом истекает 30 июня 2027 года.