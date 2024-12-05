Клуб азербайджанских волейболисток - лидер первого круга чемпионата Румынии

"Альба", за которую выступают волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, завершила первый круг чемпионата Румынии на первом месте.

Как передает İdman.biz, команда выиграла во всех десяти матчах стартового отрезка, набрав 28 очков. Рубан несколько раз признавалась самым ценным игроком отдельно взятых встреч и показала высокую результативность.

"Альба" на 2 очка опережает ближайшего преследователя в лице "Динамо" из Бухареста.