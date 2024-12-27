Азербайджанские дзюдоисты среди лучших в мировом рейтинге

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) занимает третье место в мире по количеству набранных рейтинговых очков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала таблицу, в которой представлены очки лидеров мирового рейтинга как среди мужчин, так и среди женщин. Азербайджанский дзюдоист находится на третьей строчке общего списка с 8004 очками. Это лучший результат среди мужчин, и Гейдаров уступает только Кристе Дегучи (Канада, 10140) и Барбаре Матич (Хорватия, 8029).

Другой олимпийский чемпион из Азербайджана, Зелим Коцоев (100 кг), занимает седьмую позицию с 6812 очками, обогнав при этом пятикратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (Франция), у которого 6800 очков.