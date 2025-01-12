Завершились личные соревнования первенства страны по дзюдо среди юниоров до 18 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были совместно организованы Федерацией дзюдо Азербайджана и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

В соревнованиях, проходивших в течение трех дней на базе Спортивно-оздоровительного центра МЧС в поселке Говсаны, определились победители в 16 весовых категориях среди девушек и юношей. За медали боролись 662 дзюдоиста из 96 клубов, обществ и спортивных организаций.

В последний день чемпионата определились победители в весовых категориях 50 кг, 73 кг и +90 кг среди юношей, а также в весовых категориях 44 кг и +70 кг среди девушек.

По итогам индивидуальных соревнований в общекомандном зачете Бакинская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 заняла первое место по количеству медалей, Клуб дзюдо 2012 занял второе место, а Республиканская комплексная спортивная школа заняла третье место. 29 команд завоевали медали различного качества.

Отметим, что командные соревнования чемпионата состоятся 12 января.

Результаты третьего дня:

Юноши

50 кг

1. Ибрагим Талыбов (İOEUGİM № 6 г. Баку)

2. Анар Гулиев (Республиканская комплексная спортивная школа)

3. Реза Халили (Республиканский олимпийский спортивный лицей)

3. Джейхун Гусейнли (Бакинский городской İOEUGİM № 10)

73 кг

1. Магомед Агакишиев (Клуб дзюдо 2012)

2. Саид Шарифов (Клуб дзюдо 2012)

3. Айхан Гасанлы (Клуб дзюдо 2012)

3. Юсуф Назар (Бакинский городской İOEUGİM № 1)

+90 кг

1. Тунар Фарзалиев (Клуб дзюдо 2012)

2. Субхан Ахундов (Бакинский городской İOEUGİM № 10)

3. Эльшан Фарзалиев (Имишли)

3. Джавидан Масимов (Бакинский городской İOEUGİM № 13)

Девушки

44 кг

1. Нигяр Мамишова (СК "Нефтчи" Сумгаит)

2. Гульшан Гусейнова (UGİŞM № 1 г. Гянджа)

3. Гульнара Гасымова (СК Шахин 313)

3. Хадиджа Абдуллаева (СК Чемпион 74)

+70 кг

1. Земфира Алиева (Бакинский городской İOEUGİM № 2)

2. Наргиз Велизаде (Клуб дзюдо 2012)

3. Айсу Гулиева (Клуб дзюдо 2012)

3. Дениз Хабибли (UGİŞM г. Гянджа № 1)