Определились победители в 16 весовых категориях - ФОТО
Завершились личные соревнования первенства страны по дзюдо среди юниоров до 18 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были совместно организованы Федерацией дзюдо Азербайджана и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
В соревнованиях, проходивших в течение трех дней на базе Спортивно-оздоровительного центра МЧС в поселке Говсаны, определились победители в 16 весовых категориях среди девушек и юношей. За медали боролись 662 дзюдоиста из 96 клубов, обществ и спортивных организаций.
В последний день чемпионата определились победители в весовых категориях 50 кг, 73 кг и +90 кг среди юношей, а также в весовых категориях 44 кг и +70 кг среди девушек.
По итогам индивидуальных соревнований в общекомандном зачете Бакинская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 заняла первое место по количеству медалей, Клуб дзюдо 2012 занял второе место, а Республиканская комплексная спортивная школа заняла третье место. 29 команд завоевали медали различного качества.
Отметим, что командные соревнования чемпионата состоятся 12 января.
Результаты третьего дня:
Юноши
50 кг
1. Ибрагим Талыбов (İOEUGİM № 6 г. Баку)
2. Анар Гулиев (Республиканская комплексная спортивная школа)
3. Реза Халили (Республиканский олимпийский спортивный лицей)
3. Джейхун Гусейнли (Бакинский городской İOEUGİM № 10)
73 кг
1. Магомед Агакишиев (Клуб дзюдо 2012)
2. Саид Шарифов (Клуб дзюдо 2012)
3. Айхан Гасанлы (Клуб дзюдо 2012)
3. Юсуф Назар (Бакинский городской İOEUGİM № 1)
+90 кг
1. Тунар Фарзалиев (Клуб дзюдо 2012)
2. Субхан Ахундов (Бакинский городской İOEUGİM № 10)
3. Эльшан Фарзалиев (Имишли)
3. Джавидан Масимов (Бакинский городской İOEUGİM № 13)
Девушки
44 кг
1. Нигяр Мамишова (СК "Нефтчи" Сумгаит)
2. Гульшан Гусейнова (UGİŞM № 1 г. Гянджа)
3. Гульнара Гасымова (СК Шахин 313)
3. Хадиджа Абдуллаева (СК Чемпион 74)
+70 кг
1. Земфира Алиева (Бакинский городской İOEUGİM № 2)
2. Наргиз Велизаде (Клуб дзюдо 2012)
3. Айсу Гулиева (Клуб дзюдо 2012)
3. Дениз Хабибли (UGİŞM г. Гянджа № 1)
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