Состоится очередной товарищеский матч команд, играющих в Премьер-лиге Мисли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первом матче дня "Карабах" встретится с "Зиря".

Матч, который состоится на вспомогательном поле "Азерсун Арены", начнется в 15:30.

Отметим, что в первом товарищеском матче года "Карабах" обыграл "Кяпаз" со счетом 5:1. "Зиря" одержала победу над "Шамахы" - 3:1.

Товарищеская игра

12 января

15:30. "Карабах" - "Зиря"

"Азерсун Арена"