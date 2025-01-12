https://news.day.az/sport/1722291.html "Карабах" встретится с "Зиря" Состоится очередной товарищеский матч команд, играющих в Премьер-лиге Мисли. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первом матче дня "Карабах" встретится с "Зиря". Матч, который состоится на вспомогательном поле "Азерсун Арены", начнется в 15:30.
Товарищеская игра
"Карабах" встретится с "Зиря"
Состоится очередной товарищеский матч команд, играющих в Премьер-лиге Мисли.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первом матче дня "Карабах" встретится с "Зиря".
Матч, который состоится на вспомогательном поле "Азерсун Арены", начнется в 15:30.
Отметим, что в первом товарищеском матче года "Карабах" обыграл "Кяпаз" со счетом 5:1. "Зиря" одержала победу над "Шамахы" - 3:1.
Товарищеская игра
12 января
15:30. "Карабах" - "Зиря"
"Азерсун Арена"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре