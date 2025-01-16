https://news.day.az/sport/1723245.html Гейдаров вошел в тройку лучших дзюдоистов года Международная федерация дзюдо (IJF) завершила опрос на звание лучшего дзюдоиста года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, олимпийский чемпион и чемпион мира Хидаят Гейдаров вошел в первую тройку. Он опередил Хифумэ Абэ, Таканори Нагасе (оба Япония), Тедди Ринера (Франция) и своего товарища по сборной Азербайджана Зелима Коцоева.
Гейдаров вошел в тройку лучших дзюдоистов года
Международная федерация дзюдо (IJF) завершила опрос на звание лучшего дзюдоиста года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, олимпийский чемпион и чемпион мира Хидаят Гейдаров вошел в первую тройку. Он опередил Хифумэ Абэ, Таканори Нагасе (оба Япония), Тедди Ринера (Франция) и своего товарища по сборной Азербайджана Зелима Коцоева.
В первую тройку вошли также Лаша Бекаури (Грузия) и Елдос Сметов (Казахстан).
Лауреаты года в мировом дзюдо будут получат награды 1-2 февраля во время турнира "Большого шлема" в Париже.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре