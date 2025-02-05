Неймар прилетает на базу «Сантоса» на личном вертолёте

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар добирается до клубной базы из своего дома в Мангаратибе в штате Рио-де-Жанейро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Globo, Неймар прилетает на тренировки "Сантоса" на личном вертолёте, поскольку футболист ещё не приобрёл недвижимость в городе своего клуба. Отмечается, что игрок собирается купить новый особняк в престижном районе Сантуса Морро-де-Санта-Терезинья.

Ранее Неймар вернулся в "Сантос", покинув саудовский "Аль-Хиляль". Нападающий выступал в составе взрослой команды "Сантоса" с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.