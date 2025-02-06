"Достижения Зарецки вдохновляют многих, укрепляя ее наследие в спорте"

"Ирина Зарецка является ярким маяком в мире каратэ, имея за плечами непревзойденную карьеру".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пишет портал "Karatedo", представивший яркий постер спортсменки сборной Азербайджана.

Издание рассказало о достижениях Зарецки:

"Ее карьера включает в себя три победы на чемпионатах мира, два титула чемпионки Европы и олимпийское серебро. Будучи номером один в мире в категории до 68 кг, она последовательно демонстрировала свой исключительный талант и преданность делу, с гордостью представляя Азербайджан на мировой арене. Достижения Зарецки вдохновляют многих и укрепляют ее наследие в спорте".

Отметим, что Зарецка не выступала в прошлом сезоне, находясь в декретном отпуске, но теперь возобновила тренировки.