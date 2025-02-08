https://news.day.az/sport/1728762.html Гашим Магомедов сохранил свое место в мировом рейтинге Объявлен мировой рейтинг по тхэквондо за январь. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что серебряный призер летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и чемпион Европы Гашим Магомедов занимает второе место в мировом рейтинге. Наш спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, сохранил свою позицию. На счету Гашима 120,00 очка.
Гашим Магомедов сохранил свое место в мировом рейтинге
Объявлен мировой рейтинг по тхэквондо за январь.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что серебряный призер летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и чемпион Европы Гашим Магомедов занимает второе место в мировом рейтинге.
Наш спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, сохранил свою позицию. На счету Гашима 120,00 очка.
Отметим, что в этой весовой категории первое место занимает представитель Южной Кореи Тэ-Джун Пак с результатом 200,00 балла.
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