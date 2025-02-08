Гашим Магомедов сохранил свое место в мировом рейтинге

Объявлен мировой рейтинг по тхэквондо за январь.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что серебряный призер летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и чемпион Европы Гашим Магомедов занимает второе место в мировом рейтинге.

Наш спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, сохранил свою позицию. На счету Гашима 120,00 очка.

Отметим, что в этой весовой категории первое место занимает представитель Южной Кореи Тэ-Джун Пак с результатом 200,00 балла.