В Баку стартовал чемпионат Европы по бадминтону

В Баку впервые проходит чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд.

Как сообщает Day.Az, в турнире, организованном в Бакинском Дворце спорта, будут состязаться сборные Дании, Испании, Англии, Франции, Германии, Чехии, Нидерландов и Азербайджана.

Первый матч сборная Азербайджана проведет против команды Англии. В состав национальной сборной входят 16 смортсменов - Джахид Алгасанов, Кеиша Фатима Захра, Мухаммадали Байрамлы, Эди Рески Двичаё, Агиль Габилов, Раван Нифталиев, Ульви Гусейнов, Лейла Джамалзаде, Айсу Керимзаде, Виктория Куманаева, Хаджар Нуриева, Дикки Дви Пангесту, Нигяр Самедова, Мурад Шабанзаде, Амирхан Иманов и Назрин Мехрализаде.

Отметим, что в полуфинал чемпионата Европы выйдут две команды, занявшие первые два места. Конкурс завершится 16 февраля.