Итоги жеребьевки "Большого шлема"

В Баку прошла жеребьевка стартуюшего завтра турнира "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена 32-мя спортсменами, которые узнали своих соперником по первым схваткам.

Всего в соревновании выступят 258 атлетов из 36-ти стран.

60 кг

Балабей Агаев - Мендсаихан Ньямсурен (Монголия)

Ахмед Юсифов - Анваржон Ибрагимов (Узбекистан)

Мурад Мурадлы - Тергельсар Мунхжаргал (Монголия)

66 кг

Руслан Пашаев - победитель пары Азизбек Ортиков (Узбекистан) - Канат Сеихан (Казахстан).

Яшар Наджафов - победитель пары Маркус Ауэр (Австрия) - Иван Черных (IJF)

Рашад Елкиев - Джузеппе Де Тулио (Италия)

Эльшан Асадов - Замохшари Бекмуродов (Узбекистан)

73 кг

Рашид Мамедалиев - Ангсарбек Гиануллин (Казахстан)

Ибрагим Алиев - Тацуки Ишихара (Япония)

Вусал Галандарзаде - Леонардо Валерьяни (Италия)

Гадир Гусейнов - Донг-Хьюн Баэ (Южная Корея)

81 кг

Зелим Цкаев - Леонардо Касаглиа (Италия)

Омар Раджабли - Артут Маргелидон (Канада)

Магеррам Имамвердиев - Ян Свобода (Чехия)

Сулейман Шукюров - Наче Херкович (Словения)

90 кг

Тунджай Шамиль - Дидар Хамза (Казахстан)

Али Газимамедов - Фабиан Канси (Германия)

100 кг

Аждар Багиров - Карамноб Сагаипов (Ливан)

Давуд Намазлы - Нияз Билалов (IJF)

+100 кг

Ушанги Кокаури - победитель пары Мовли Борчашвили (Австрия) - Жоао Сесарино (Бразилия)

Джамал Фейзиев - Ерасил Кажыбаев (Казахстан)

Рамазан Ахмедов - Ибрагим Татароглу (Турция)

Кянан Насибов - Евгений Балиевский (Украина)

48 кг

Лейла Алиева - Джулия Гиглионе (Италия)

Кенуль Алиева - Андреа Стоядинов (Сербия)

Шафаг Гамидова - Жаклин Спрингер (Австрия)

57 кг

Фидан Ализаде - Евгения Гаич (Словения)

Фидан Гасымова - Вероника Тониоло (Италия)

63 кг

Наргиз Гаджиева - Наталья Кпопска (Польша)

70 кг

Судаба Агаева - Шихо Танака (Япония)

Гюнель Гасанлы - Лара Цвжетко (Хорватия)

+78 кг

Нигяр Сулейманова - Кристина Гоман (Украина)