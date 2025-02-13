Итоги жеребьевки "Большого шлема" – определены первые соперники
В Баку прошла жеребьевка стартуюшего завтра турнира "Большого шлема" по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена 32-мя спортсменами, которые узнали своих соперником по первым схваткам.
Всего в соревновании выступят 258 атлетов из 36-ти стран.
60 кг
Балабей Агаев - Мендсаихан Ньямсурен (Монголия)
Ахмед Юсифов - Анваржон Ибрагимов (Узбекистан)
Мурад Мурадлы - Тергельсар Мунхжаргал (Монголия)
66 кг
Руслан Пашаев - победитель пары Азизбек Ортиков (Узбекистан) - Канат Сеихан (Казахстан).
Яшар Наджафов - победитель пары Маркус Ауэр (Австрия) - Иван Черных (IJF)
Рашад Елкиев - Джузеппе Де Тулио (Италия)
Эльшан Асадов - Замохшари Бекмуродов (Узбекистан)
73 кг
Рашид Мамедалиев - Ангсарбек Гиануллин (Казахстан)
Ибрагим Алиев - Тацуки Ишихара (Япония)
Вусал Галандарзаде - Леонардо Валерьяни (Италия)
Гадир Гусейнов - Донг-Хьюн Баэ (Южная Корея)
81 кг
Зелим Цкаев - Леонардо Касаглиа (Италия)
Омар Раджабли - Артут Маргелидон (Канада)
Магеррам Имамвердиев - Ян Свобода (Чехия)
Сулейман Шукюров - Наче Херкович (Словения)
90 кг
Тунджай Шамиль - Дидар Хамза (Казахстан)
Али Газимамедов - Фабиан Канси (Германия)
100 кг
Аждар Багиров - Карамноб Сагаипов (Ливан)
Давуд Намазлы - Нияз Билалов (IJF)
+100 кг
Ушанги Кокаури - победитель пары Мовли Борчашвили (Австрия) - Жоао Сесарино (Бразилия)
Джамал Фейзиев - Ерасил Кажыбаев (Казахстан)
Рамазан Ахмедов - Ибрагим Татароглу (Турция)
Кянан Насибов - Евгений Балиевский (Украина)
48 кг
Лейла Алиева - Джулия Гиглионе (Италия)
Кенуль Алиева - Андреа Стоядинов (Сербия)
Шафаг Гамидова - Жаклин Спрингер (Австрия)
57 кг
Фидан Ализаде - Евгения Гаич (Словения)
Фидан Гасымова - Вероника Тониоло (Италия)
63 кг
Наргиз Гаджиева - Наталья Кпопска (Польша)
70 кг
Судаба Агаева - Шихо Танака (Япония)
Гюнель Гасанлы - Лара Цвжетко (Хорватия)
+78 кг
Нигяр Сулейманова - Кристина Гоман (Украина)
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