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Азербайджанская тхэквондистка завоевала золотую медаль

На проходящем в турецкой Анталье международном турнире по тхэквондо категории G-2 Turkish Open член молодежной сборной Азербайджана Хумай Дадашова завоевала золотую медаль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана. Спортсменка одержала победу над всеми соперницами в весовой категории до 46 кг.