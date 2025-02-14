https://news.day.az/sport/1730121.html Азербайджанская тхэквондистка завоевала золотую медаль На проходящем в турецкой Анталье международном турнире по тхэквондо категории G-2 Turkish Open член молодежной сборной Азербайджана Хумай Дадашова завоевала золотую медаль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана. Спортсменка одержала победу над всеми соперницами в весовой категории до 46 кг.
Азербайджанская тхэквондистка завоевала золотую медаль
На проходящем в турецкой Анталье международном турнире по тхэквондо категории G-2 Turkish Open член молодежной сборной Азербайджана Хумай Дадашова завоевала золотую медаль.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана.
Спортсменка одержала победу над всеми соперницами в весовой категории до 46 кг.
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