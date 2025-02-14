Азербайджанская тхэквондистка завоевала золотую медаль

На проходящем в турецкой Анталье международном турнире по тхэквондо категории G-2 Turkish Open член молодежной сборной Азербайджана Хумай Дадашова завоевала золотую медаль.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана.

Спортсменка одержала победу над всеми соперницами в весовой категории до 46 кг.