https://news.day.az/sport/1731117.html Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана 18 февраля состоялось первое заседание Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК) в новом составе после lX отчетно-выборной Генеральной ассамблеи структуры.
Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана
18 февраля состоялось первое заседание Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК) в новом составе после lX отчетно-выборной Генеральной ассамблеи структуры.
Как сообщает Day.Az, на заседании Азер Алиев был избран генеральным секретарем Национального олимпийского комитета, Чингиз Гусейнзаде - вице-президентом и руководителем Исполнительного аппарата, Земфира Мефтахетдинова и Фарид Мансуров - другими вице-президентами НОК.
Ч. Гусейнзаде поздравил новых избранных членов Исполнительного комитета, пожелал им успехов в деятельности спортивного и олимпийского движений нашей страны.
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