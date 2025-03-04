"Верим, что Игры СНГ в Азербайджане будут организованы на высоком уровне"

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вновь единогласно избран президентом Национального Олимпийского Комитета".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, подводя итоги февраля.

В своей 42-й "Точке зрения министра" он заявил, что деятельность главы нашего государства Ильхама Алиева во главе олимпийского движения Азербайджана является опорой спортивных успехов нашей страны:

"Этот выбор является шагом на пути развития олимпизма и продолжения спортивных успехов нашей страны".

Гаибов также напомнил о первом заседании Оргкомитета, созданного Указом Президента Азербайджанской Республики от 10 июля 2024 года для проведения в Азербайджане в 2025 году III Игр государств-участников СНГ:

"На заседании под председательством заместителя премьер-министра, председателя Оргкомитета Самира Шарифова были обсуждены соревнования, которые будут организованы в различных городах нашей страны, подготовка спортивных сооружений и другие организационные вопросы. Используя опыт других престижных спортивных мероприятий, организованных в Азербайджане, были определены соответствующие задачи и конкретные задания для обеспечения проведения этого крупного мероприятия профессионально и на безупречном уровне. Мы верим, что это мероприятие в Азербайджане будет организовано на высоком уровне и что наша страна в очередной раз продемонстрирует свои прекрасные организаторские способности на международной арене".

Министр подчеркнул, что в феврале Баку в очередной раз успешно принял Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, а также турнир "Большого шлема" по дзюдо:

"Конечно, радует и успешное выступление наших спортсменов на обоих соревнованиях. Смешанная синхронная программа по прыжкам на батуте была впервые представлена ​​на чемпионате мира, что стало историческим событием. Чемпионат Европы по бадминтону также проводился в нашей стране впервые. Безусловно, престижность соревнований будет способствовать дальнейшей популяризации этого вида спорта, который в последние годы развивается в нашей стране. Поздравляю наши федерации с успешной организацией международных соревнований, а наших спортсменов с победами. В ходе встречи со спортсменами и их тренерами, успешно представляющими нашу страну на международных соревнованиях, мы говорили о соревнованиях, в которых они принимали участие, и о достигнутых ими победах. Эта встреча побуждает нас еще раз подчеркнуть ценность достижений наших спортсменов и работать вместе для достижения еще больших высот в будущем. Хорошей новостью стало и то, что Хидаят Гейдаров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы 2024 года, был выбран Международной федерацией дзюдо "Дзюдоистом года".

Гаибов также пожелал успехов новому руководству Федерации электронного спорта Азербайджана:

"Проведены их общие собрания. На мероприятии Огтай Гасымзаде был избран новым президентом федерации, а также обсуждалась будущая деятельность организации. Я желаю новому руководству и правлению Федерации всяческих успехов".

Министр сообщил, что в этом месяце также прошли традиционные соревнования среди работников госучреждений:

"Сотрудники госучреждений активно участвовали в турнирах по настольному теннису и женскому мини-футболу. Проведение подобных мероприятий имеет большое значение с точки зрения укрепления взаимоотношений между сотрудниками, развития взаимного сотрудничества и формирования командного духа. Данные соревнования, которые мы проводим регулярно уже более двух лет, также повышают мотивацию сотрудников в рабочей среде, создают условия для появления творческих мыслей и новых идей, формируют более продуктивную и эффективную рабочую среду. Нас ждет месяц март, время пробуждения природы. Я верю, что этот месяц будет богат на новые успехи наших спортсменов и молодежи".