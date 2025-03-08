"Араз-Нахчыван" играет в очень качественный футбол"

"Араз-Нахчыван - хорошая команда, играющая в очень качественный футбол".

Как сообщает İdman.biz, об этом защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде заявил Futbolxeber.az.

Он подчеркнул, что матч 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Араз-Нахчывана", который состоится сегодня, будет сложным:

"Нас ждет трудная встреча. В полуфинале Кубка нам снова предстоит встретиться с представителем Нахчывана. Думаю, что будут интересные игры".

28-летний футболист прокомментировал победу над "Сумгайытом" со счетом 2:0 в последнем туре:

"Всегда интересно играть с "Сумгайытом" на выезде. Мы хорошо начали матч. Правда, на какое-то время мы потеряли контроль над игрой. Во втором тайме у нас были хорошо продуманные атаки. Мы просто не смогли реализовать те возможности, которые создали. Однако в итоге мы победили".

Хотя в начале года в "Карабахе" наблюдался спад, Мустафазаде отметил, что сейчас они преодолели эту ситуацию:

"Мы сами выясняем причины спада и анализируем игры. Работаем над недостающими аспектами. Постепенно начали их устранять".

Защитник "Карабаха" также прокомментировал возвращение в команду Кади Борхеса: "Приход Кади - огромное преимущество с точки зрения креативности. Мы видим это и на поле".