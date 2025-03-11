Американские гимнастки приедут в Баку

Команда США по художественной гимнастике приедет в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренерский штаб американской сборной США определил состав на этапы Кубков мира, один из которых состоится 18-20 апреля в столице Азербайджана.

На соревнование заявлены серебряная призер Панамериканского чемпионата Александрия Кауцман, чемпионка США Рин Киз, а также команда по групповым упражнениям. В состав группы вошли Года Балсис, Анабела Хантов, Грета Павилоните, Алаини Спата, Калина Траянов и Анастасия Слипец.