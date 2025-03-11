https://news.day.az/sport/1736023.html Американские гимнастки приедут в Баку Команда США по художественной гимнастике приедет в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренерский штаб американской сборной США определил состав на этапы Кубков мира, один из которых состоится 18-20 апреля в столице Азербайджана.
Американские гимнастки приедут в Баку
Команда США по художественной гимнастике приедет в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренерский штаб американской сборной США определил состав на этапы Кубков мира, один из которых состоится 18-20 апреля в столице Азербайджана.
На соревнование заявлены серебряная призер Панамериканского чемпионата Александрия Кауцман, чемпионка США Рин Киз, а также команда по групповым упражнениям. В состав группы вошли Года Балсис, Анабела Хантов, Грета Павилоните, Алаини Спата, Калина Траянов и Анастасия Слипец.
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