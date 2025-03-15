https://news.day.az/sport/1737291.html Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль чемпионата Европы Азербайджанский борец греко-римского стиля Руслан Нурулаев (72 кг) завоевал золотую медаль чемпионаты Европы до 23 лет, который проходит в Тиране (Албания). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нурулаев в финальном поединке победил россиянина Данила Григорьева со счетом 3:2.
Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль чемпионата Европы
Азербайджанский борец греко-римского стиля Руслан Нурулаев (72 кг) завоевал золотую медаль чемпионаты Европы до 23 лет, который проходит в Тиране (Албания).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нурулаев в финальном поединке победил россиянина Данила Григорьева со счетом 3:2.
Ранее другой азербайджанский "классик" Зия Бабашов (63 кг) стал вице-чемпионом, а Хасай Гасанлы (77 кг) и Эльмин Алиев (82) завоевали бронзовые медали.
Таким образом, в активе азербайджанских борцов на континентальном первенстве в Тиране оказалось в общей сложности 16 медалей, из которых четыре золотые, пять серебряные и семь бронзовые.
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