https://news.day.az/sport/1737514.html Азербайджанская спортсменка завоевала золото на Кубке Европы Азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова завоевала золотую медаль на юниорском Кубке Европы в хорватском Порече. Как сообщает Day.Az, спортсменка, выступавшая в весовой категории 52 кг вышла в финал, последовательно одолев соперниц из Молдовы, Швеции, Канады и Боснии и Герцеговины.
Азербайджанская спортсменка завоевала золото на Кубке Европы
Азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова завоевала золотую медаль на юниорском Кубке Европы в хорватском Порече.
Как сообщает Day.Az, спортсменка, выступавшая в весовой категории 52 кг вышла в финал, последовательно одолев соперниц из Молдовы, Швеции, Канады и Боснии и Герцеговины.
В решающей встрече Мамедова оказалась сильнее швейцарской дзюдоистки Ля Монней, принеся первую медаль в актив нашей сборной.
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