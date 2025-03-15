Азербайджанская спортсменка завоевала золото на Кубке Европы

Азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова завоевала золотую медаль на юниорском Кубке Европы в хорватском Порече.

Как сообщает Day.Az, спортсменка, выступавшая в весовой категории 52 кг вышла в финал, последовательно одолев соперниц из Молдовы, Швеции, Канады и Боснии и Герцеговины.

В решающей встрече Мамедова оказалась сильнее швейцарской дзюдоистки Ля Монней, принеся первую медаль в актив нашей сборной.