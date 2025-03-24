https://news.day.az/sport/1739426.html Роналду достиг уникального результата Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, который забивал голы за сборную на протяжении 22 лет подряд. Как передает Day.Az, 23 марта Роналду отличился в матче 1/4 фиала Лиги наций в ворота сборной Дании. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу Португалии.
Роналду достиг уникального результата
Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, который забивал голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.
Как передает Day.Az, 23 марта Роналду отличился в матче 1/4 фиала Лиги наций в ворота сборной Дании.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу Португалии. Это позволило португальцам выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинале Лиги наций сыграют Франция, Германия и Испания.
Роналду забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии.
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