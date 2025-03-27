https://news.day.az/sport/1739982.html Форвард "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии Футболист "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру за границей. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Football.az, 20-летний нападающий перейдет в норвежский клуб "Мольде". Ахундзаде уже отправился в Скандинавию для завершения вопросов, связанных с трансфером.
Форвард "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии
Футболист "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру за границей.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Football.az, 20-летний нападающий перейдет в норвежский клуб "Мольде".
Ахундзаде уже отправился в Скандинавию для завершения вопросов, связанных с трансфером.
Детали перехода пока не раскрываются, но ожидается, что "Мольде" заплатит агдамскому клубу около 400 тысяч евро.
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