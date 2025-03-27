Форвард "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии

Футболист "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру за границей.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Football.az, 20-летний нападающий перейдет в норвежский клуб "Мольде".

Ахундзаде уже отправился в Скандинавию для завершения вопросов, связанных с трансфером.

Детали перехода пока не раскрываются, но ожидается, что "Мольде" заплатит агдамскому клубу около 400 тысяч евро.