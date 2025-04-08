Рональдиньо поделился своим мнением о нападающем "Реала"

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года, бразилец Роналдиньо, поделился своим мнением о нападающем мадридского "Реала" Килиане Мбаппе.

Как передает Day.Az со ссылкой на L'Équipe, Роналдиньо отметил: "Мбаппе - один из игроков современности, которые мне особенно нравятся. Я также восхищаюсь им за его достижения вне поля. Он замечательный человек. Мы с ним имеем схожий путь после ухода из ПСЖ, только разница в клубе. В "Реале" Килиан сможет продолжить своё развитие и завоевать важные трофеи, которые ему ещё не удалось получить".

Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом" этим летом, который рассчитан до 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 160 миллионов евро.

После 30 матчей "Реал" занимает второе место в таблице Ла Лиги, имея в своём активе 63 очка.