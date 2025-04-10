https://news.day.az/sport/1743655.html Представитель Азербайджана в четвертьфинале еврокубков - ВПЕРВЫЕ Вице-президент АФФА и член Исполнительного комитета Кёнуль Мехтиева получила очередное назначение от УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она будет представителем УЕФА на матче между "Рапидом" (Австрия) и "Юргорденом" (Швеция), который состоится в рамках четвертьфинала Лиги конференций УЕФА.
Представитель Азербайджана в четвертьфинале еврокубков - ВПЕРВЫЕ
Вице-президент АФФА и член Исполнительного комитета Кёнуль Мехтиева получила очередное назначение от УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она будет представителем УЕФА на матче между "Рапидом" (Австрия) и "Юргорденом" (Швеция), который состоится в рамках четвертьфинала Лиги конференций УЕФА.
Впервые на этот этап еврокубков назначен представитель Азербайджана.
Встреча, которая состоится в Вене 17 апреля, начнется в 23:00 по бакинскому времени.
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