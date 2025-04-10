Представитель Азербайджана в четвертьфинале еврокубков

Вице-президент АФФА и член Исполнительного комитета Кёнуль Мехтиева получила очередное назначение от УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она будет представителем УЕФА на матче между "Рапидом" (Австрия) и "Юргорденом" (Швеция), который состоится в рамках четвертьфинала Лиги конференций УЕФА.

Впервые на этот этап еврокубков назначен представитель Азербайджана.

Встреча, которая состоится в Вене 17 апреля, начнется в 23:00 по бакинскому времени.