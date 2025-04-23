Сколько городов Азербайджана охватят III Игры стран СНГ?

III Игры стран СНГ, призванные пройти под девизом "Победа в каждом сердце! ", станут масштабным спортивным праздником, охватывающим 7 городов Азербайджана: Гянджу, Габалу, Шеки, Евлах, Ханкенди, Гейгёль и Мингячевир.

Как сообщает Day.Az, об этом стало известно в ходе первой пресс-конференции, посвященной Играм.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на центральном стадионе города Гянджа.

В рамках спортивной программы Игр будут организованы соревнования по 23 видам спорта, на 12 спортивных объектах. Ожидается прибытие около 5500 участников, представляющих не только страны СНГ, но и ряд других приглашенных государств.

Следует напомнить, что первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в городе Казань (Российская Федерация), а в 2023 году эстафету приняла столица Республики Беларусь - город Минск. Проведение III Игр стран СНГ в Азербайджане является закономерным продолжением успешной спортивной истории страны, которая уже зарекомендовала себя в качестве организатора мероприятий международного масштаба, способного обеспечить высокий уровень проведения соревнований.