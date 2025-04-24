Команда «Азеррейл» удостоена золотых медалей по волейболу

Женская волейбольная команда "Азеррейл", одержавшая победу в Высшей лиге Азербайджана, удостоена золотых медалей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, награды победителям вручили президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, вице-президент Фаиг Гараев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Роко Сикирич.

Команда "Абшерон", уступившая в финале, была награждена серебряными наградами, а "бронза" досталась коллективу Национальной Авиационной академии, победившей в матче за третье место клуб "Гянджа".

Выступая на церемонии награждения, Ч. Гусейнзаде отметил, что финальный матч был интересным и зрелищным: "Поздравляю обе команды. Они подарили болельщикам прекрасную игру. Организация турнира была на высоком уровне. Волейбол в нашей стране продолжает динамично развиваться".

В свою очередь, Р. Сикирич сказал, что рад находиться с визитом в Азербайджане: "Для меня честь быть здесь. Обе команды показали отличную игру. Сегодня здесь царила по-настоящему праздничная атмосфера. Поздравляю "Азеррейл" с победой".

Ш. Багиров также подчеркнул достойную борьбу обеих команд на протяжении всего сезона: "Обоим клубам выражаю искренние поздравления. Надеюсь, мы еще не раз станем свидетелями таких финалов. Государство оказывает постоянную поддержку спорту, благодаря чему наши спортсмены успешно выступают на международной арене".