Кто займет место Винисиуса в «Реале»?

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд будет главной трансферной целью мадридского "Реала", если бразилец Винисиус Жуниор покинет клуб.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что "сливочные" собирались подписать норвежца еще в 2022-м, до его перехода в "Манчестер Сити" - президент клуба Флорентино Перес является фанатом игры Холанда.

Ранее Винисиус отклонил предложение "Реала" о продлении контракта до 2030 года. Бразилец хочет зарабатывать €30 млн в год, однако в Мадриде ему предлагают €15-20 млн в год.

Холанд является самым дорогим футболистом мира. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет € 200 млн. В нынешнем сезоне он забил 30 мячей и сделал четыре результативные передачи в 40 матчах.