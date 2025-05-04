Хидаят Гейдаров проводит мастер-класс в Дубае

Олимпийский призёр и чемпион мира по дзюдо из Азербайджана Хидаят Гейдаров в эти дни проводит мастер-класс в Дубае.

Как передает İdman.biz, об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

Титулованный азербайджанский дзюдоист проводит тренировки для участников мастер-класса совместно с главным тренером сборной Дубая по дзюдо - камерунцем Люком Эдвардом Нтсама.

Напомним, что Хидаят Гейдаров из-за болезни не смог выступить на недавнем чемпионате Европы в Подгорице.