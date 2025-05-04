https://news.day.az/sport/1750036.html Хидаят Гейдаров проводит мастер-класс в Дубае - ФОТО Олимпийский призёр и чемпион мира по дзюдо из Азербайджана Хидаят Гейдаров в эти дни проводит мастер-класс в Дубае. Как передает İdman.biz, об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.
Хидаят Гейдаров проводит мастер-класс в Дубае - ФОТО
Олимпийский призёр и чемпион мира по дзюдо из Азербайджана Хидаят Гейдаров в эти дни проводит мастер-класс в Дубае.
Как передает İdman.biz, об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.
Титулованный азербайджанский дзюдоист проводит тренировки для участников мастер-класса совместно с главным тренером сборной Дубая по дзюдо - камерунцем Люком Эдвардом Нтсама.
Напомним, что Хидаят Гейдаров из-за болезни не смог выступить на недавнем чемпионате Европы в Подгорице.
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