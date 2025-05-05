Азербайджанские спортсмены поборются за медали турнира Champions в Турции

Юношеский турнир по борьбе Champions стартует 5 мая в турецком городе Анталья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации борьбы Азербайджана сообщили что, в трехдневных соревнованиях Азербайджан представит юношеская сборная по греко-римской борьбе U-20.

Под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, а также тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли за медали традиционного турнира поборются 25 спортсменов: Эльвин Ибадов, Туран Дашдемиров, Халид Алескеров (все - 55 кг), Айхан Джавадов, Ведат Гасымлы, Саид Халилов, Амрах Амрахов (все - 60 кг), Турал Ахмедов, Мухаммед Гасымзаде (оба - 63 кг), Роман Керимов, Эльшан Ислам (оба - 67 кг), Фераим Мустафаев, Сеймур Гасымов, Кямран Раджабли, Али Меликов (все - 72 кг), Давуд Мамедов, Джавад Мамедов (оба - 77 кг), Джавидан Нахметов, Эльмин Алиев, Эльвин Османлы (все - 82 кг), Орхан Гаджиев, Абдулла Гасанов (оба - 87 кг), Исмаил Рзаев (97 кг), Мезаим Марданов и Мусеи-Кязым Гусейн (оба - 130 кг).

Честность соревнований будут обеспечивать международные судьи второй категории Хаял Алиев и Кямран Бахышов.