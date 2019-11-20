Знаменитый пляж на Сардинии хотят сделать платным
Вход на знаменитый итальянский пляж Ла Пелоза станет платным. Власти города Стинтино (остров Сардиния) решили ограничить таким образом поток туристов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пляж на северо-западе острова давно пытаются защитить от нашествия отдыхающих, и плата за вход может стать неплохим ограничителем, полагают местные власти.
Большое количество туристов, по мнению экологов, в ближайшем будущем нанесет пляжу непоправимый ущерб - множество туристов пытаются унести с собой красивейший белый песок.
Платный вход может снизить число посетителей Ла Пелозы до 1,5 тысячи человек в день. Вырученные от продажи билетов средства позволят не только покрыть расходы на уборку пляжа, но и направить часть доходов на обслуживание других пляжей.
Ежегодно с пляжей Сардинии исчезают несколько тонн песка, ракушек и камней. Штраф в размере 3 тысячи евро за хищение охраняемых природных ресурсов и даже угроза тюремного заключения отдыхающих не останавливают.
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