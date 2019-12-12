В Азербайджан в среду прибыл трехмиллионный турист в 2019 году, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Day.Az.

В результате последовательных и целенаправленных мер по увеличению турпотока туристов в Азербайджан, 11 декабря зафиксировано прибытие 3-х миллионого иностранного гостя в страну в текущем году, говорится в сообщении.

Согласно информации, им стала гражданка Турции Седа Унлу, которая прибыла в Баку рейсом из Анкары.

ГПС отмечает, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество лиц, пересекающих государственную границу, увеличилось на 13%, транспортных средств - на 12%.