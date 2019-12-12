https://news.day.az/tourism/1184751.html Госпогранслужба: Азербайджан посетил 3-миллионный турист за этот год
Госпогранслужба: Азербайджан посетил 3-миллионный турист за этот год
В Азербайджан в среду прибыл трехмиллионный турист в 2019 году, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Day.Az.
В результате последовательных и целенаправленных мер по увеличению турпотока туристов в Азербайджан, 11 декабря зафиксировано прибытие 3-х миллионого иностранного гостя в страну в текущем году, говорится в сообщении.
Согласно информации, им стала гражданка Турции Седа Унлу, которая прибыла в Баку рейсом из Анкары.
ГПС отмечает, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество лиц, пересекающих государственную границу, увеличилось на 13%, транспортных средств - на 12%.
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