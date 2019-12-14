В туристическом центре "Шахдаг" стартовал лыжный сезон.

В связи с этим Государственное агентство по туризму организовало для представителей СМИ пресс-тур в "Шахдаг", сообщает в субботу Trend, передает Day.Az.

В рамках пресс-тура участники ознакомились с отелями и другими туристическими объектами на территории Центра. Представители СМИ были подробно проинформированы о созданной инфраструктуре, деятельности туристических объектов, будущих планах. Также участники тура ознакомились с деятельностью четырех отелей, школы катания на лыжах, магазинов, ресторанов и кафе.

Основной целью пресс-тура, организованного в связи с открытием в стране зимнего туристического сезона, является осведомление общественности о деятельности центра "Шахдаг", а также об услугах, которые предоставляются туристам в течение сезона.