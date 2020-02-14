Туристический портал ТурСтат ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, представил рейтинг самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и романтических поездок на выходные и уик-енд.

Как передает Day.Az, согласно рейтингу, Баку вошел в первую десятку.

В список также вошли такие города, как Санкт-Петербург, Париж, Прага, Амстердам и др.

За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы отдали по 23% голосов, за Прагу - 7%, Амстердам и Баку - 5% голосов.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса, проведенного в феврале этого года.