Шенгенская виза дает путешественнику разрешение находиться на территории стран Шенгенского соглашения. Чтобы ее получить, необходимо соблюсти ряд правил. "Рамблер" расскажет, в каком случае вам могут отказать в получении Шенгенской визы, передает Day.Az.

Ложная информация

Некоторые путешественники предоставляют липовую справку с места работы или указывают ложные данные в анкете. Во время проверки весь обман раскроется и заявитель получит отказ.

Неиспользованные визы

Если вы в прошлый раз получили визу, но так никуда не поехали, в следующий раз вы можете получить отказ. Так как консульства заинтересованы в том, чтобы состоятельные путешественники регулярно посещали страны Шенгенского соглашения.

Предыдущие отказы

Отказы в Шенгенской визе можно и нужно обжаловать. Иначе предыдущий отказ может стать причиной того, что консульство откажет снова.

Нарушение закона

У стран Шенгенского соглашения есть доступ к системе безопасности Schengen Information System. Если у вас когда-либо были проблемы с законом, сотрудник консульства сможет узнать это в системе в любой момент.

Проблемы с загранпаспортом

Перед отпуском убедитесь, что ваш загранпаспорт в порядке. Срок действия не должен истекать ранее, чем через три месяца после выезда из страны Шенгенского соглашения. В паспорте также должно быть не менее двух незаполненных страниц.

Если вам из консульства пришел отказ без сопроводительного письма, то обратитесь к ним за разъяснениями. Ведь от этого может зависеть не только запланированный отпуск, но и все последующие.