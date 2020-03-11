Агентство по туризму Азербайджана оценит нанесенный коронавирусом ущерб

Для установления ущерба, который нанес туристическим предприятиям глобальный кризис, созданный коронавирусом, будут произведены расчеты. Затем с учетом международного опыта будет подготовлено предложение. Об этом сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасымов отметил, что государство держит вопрос под контролем: "Проблема глобальная, и весь мир ищет пути выхода из этой ситуации. Пока рано говорить, из чего будут состоять конкретные шаги, поскольку должна быть проведена точная оценка. Сейчас в отелях собирается информация о бронировании, а также информация по возврату билетов. После сбора всей информации могут быть осуществлены механизмы поддержки".