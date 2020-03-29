Названа вещь, требующая обязательной дезинфекции в поездке

Эксперт рассказала о вещи, которую нужно тщательно дезинфицировать в период эпидемии коронавируса, если вы находитесь в путешествии, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Об этом сообщает Express со ссылкой на доцента кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл.

Как рассказала микробиолог, бактерии коронавируса долго сохраняются на пластике. Поэтому она посоветовала чаще обрабатывать паспорт. Даже, если его обложка сделана из других материалов.

Для дезинфекции Соррелл рекомендовала использовать антисептические средства, в составе которых содержится не менее 60% спирта. При этом она призвала туристов обрабатывать документ аккуратно, чтобы не повредить его.