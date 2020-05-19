В Азербайджане может вырасти число туристических объектов, охваченных программой SAHMAN

Ожидается, что Программа санитарных и гигиенических методов и норм (SAHMAN - Sanitation and hygiene methods and norms), разработанная Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму с целью обеспечения эффективного соблюдения правил санитарии и гигиены в туристической индустрии страны, в будущем охватит и другие субъекты, предоставляющие услуги туристам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель департамента развития туристической индустрии и дестинации Азербайджанского бюро по туризму Илькин Джавадов.

По его словам, в настоящее время данная программа касается пяти субъектных направлений - средства размещения, обслуживающие туристов объекты общепита и виды транспорта, гиды и семь заповедников при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Джавадов добавил, что нормы гигиены и санитарии являются для сектора туризма основными критериями.

"С учетом вышесказанного и разработана Программа санитарных и гигиенических методов и норм. Эта программа составлена исключительно на основании норм гигиены и санитарии, принятых и рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - уточнил Илькин Джавадов.

Напомним, что основная цель программы SAHMAN заключается в продвижении Азербайджана на международной арене как безопасного места для туризма, и повышении конкурентоспособности данной индустрии.