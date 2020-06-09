В Таиланде будут действовать новые правила для посещения пляжей

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей страны. Ожидается, что они начнут действовать с первого июля. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает Pattaya Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что пляжи разрешат посещать группами, однако отдыхающие все равно должны будут держаться на расстоянии около двух метров от других групп и посетителей.

Кроме того, служащие пляжей должны будут следить за числом отдыхающих на берегу и предотвращать скученность, правильно расставив лежаки. Число людей, одновременно катающихся на бананах и развлекающихся в группах с аниматорами, также ограничат.

Также все присутствующие на пляже должны носить маску, часто мыть руки. Каждый почувствовавший недомогание обязан немедленно обратиться к врачу.

"Минздрав Таиланда призывает население сделать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.