Турция предложила России открыть авиасообщение

Власти Турции предложили России открыть авиасообщение с 15 июля и на данный момент "ждут ответа от наших российских друзей". Как передает Day.Az, такую информацию озвучил посол Турции в России Мехмед Самсар в интервью Интерфакс. "Сейчас власти двух стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть авиасообщение, учитывая то, что ситуация с эпидемией находится под контролем в обеих странах и принимая во внимание приближение туристического сезона. Хотя окончательная дата все еще не определена, надеемся, что авиасообщение будет открыто в течение июля", - уточнил посол.

Он также добавил, что в Россию были направлены данные о проделанной работе по обеспечению безопасности в турецких отелях, а также пригласили лично оценить принятые в Турции меры "делегацию, которая будет состоять из представителей соответствующих российских ведомств". Речь, по словам посла, идет о программе "Сертификация здорового туризма", которая будет действовать с летнего сезона 2020. "Этот сертификат, который будет выдаваться международными организациями по сертификации, удостоверяет, что санитарно-гигиенические условия исполняются на высоком уровне в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных средствах, а также в местах проживания и объектах питания", - рассказал Самсар.

Посол также заверил, что в Турции приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, - во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией. Также он подчеркивает, что на курортах не было установлено активных случаев. "Количество случаев в этих городах или очень низкое или практически ни одного. Например, в провинции Анталья, которая является одним из излюбленных россиянами мест, среднее количество выявленных за последние 15 дней случаев составляет 6", - заявил он.

Прокомментировал посол и "животрепещущий" вопрос о "все включено". "Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе "все включено" в самых безопасных условиях. На кухне постоянно будет производиться проверка санитарно-гигиенических норм. Кроме того, гости не сами будут брать и накладывать себе еду, им будут подавать желаемые блюда", - рассказал Самсар. В целом он заверил российских туристов, что "они будут в Турции в такой же безопасности, как и в России".